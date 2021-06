BATAGUASSU| Em Brasília, prefeito Akira se reúne com ministra da Agricultura Tereza Cristina

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve em agenda nesta quarta-feira, dia 23 de junho, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.





Acompanhado pelo vereador Celson Magalhães de Oliveira (MDB), Akira debateu com a ministra sobre a destinação de maquinários através do Mapa para atender a área da agricultura. ” O município já realizou um cadastramento para receber maquinários em apoio a área rural e agora aguardamos a liberação por parte do Mapa”, destacou o prefeito.





Akira e Tereza Cristina também falaram durante a audiência sobre as Emendas Parlamentares destinadas pela ministra à Bataguassu: R$ 1 milhão através do Ministério do Turismo para a revitalização da Casa do Artesão localizada no Distrito de Nova Porto XV; e R$ 700 mil para pavimentação. “Agradeci a ministra pela disponibilização dos recursos que irão apoiar a realização de investimentos em nosso município”, finalizou o prefeito.









ASSECOM