BATAGUASSU| Akira acompanha instalação de placas de identificação em áreas de preservação ambiental do Município

Atividade faz parte das ações alusivas a Semana do Meio Ambiente 2021

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) acompanhou ontem, dia 7 de junho, a instalação de placas de identificação da Unidade de Conservação de Áreas de Preservação Ambiental (APA) da Sub-Bacia do Rio Pardo no município. A iniciativa faz parte das ações alusivas a Semana do Meio Ambiente 2021.





De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel, foram instaladas 12 placas indicando a presença de áreas de preservação no município. O objetivo é resguardar a diversidade de espécies.





Mário explica que a APA da Sub-Bacia do Rio Pardo foi criada através do Decreto Municipal nº 062/2010, de 24 de maio de 2010 e possui 113.166, 848 hectares, território este situado na zona rural do município que compreende área expressiva de diversas fitofisionomias dos biomas cerrado e da mata atlântica.





Akira, na ocasião, comentou sobre a importância da preservação ambiental e destacou que a gestão municipal está comprometida em cuidar dos recursos naturais da cidade.





RECICLAGEM





Na mesma data, Akira acompanhado pelo secretário Mário Miguel esteve em visita a sede do transbordo municipal.





O prefeito foi recebido pelo presidente da Associação Bataguassuense de Catadores de Materiais Recicláveis, Daniel Rodrigues Cordeiro. Atualmente, a associação possui 12 catadores vinculados.





Para Akira, a coleta seletiva é importantes para o município. “Queremos ampliar o serviço da coleta seletiva em Bataguassu e em contrapartida melhorar o meio ambiente e potencializar a geração de renda para os recicladores”, comentou.





ASSECOM