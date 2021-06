Bancada federal garante R$ 11,3 milhões para obras Sul-Fronteira em MS

Senador Nelsinho Trad recebeu o comunicado de liberação do Ministério do Desenvolvimento Regional

O coordenador da bancada federal, senador Nelsinho Trad (PSD/MS), recebeu nesta tarde o comunicado do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) de que o Governo de Mato Grosso do Sul terá a liberação de R$ 11,3 milhões, para obras Sul-Fronteira na implantação e pavimentação da MS-165, do município de Coronel Sapucaia ao município de Paranhos, numa extensão de 33 kms. “Essa é o resultado de uma emenda impositiva da bancada federal de Mato Grosso do Sul”, esclareceu o coordenador senador Nelsinho Trad.





De acordo com o pedido do Governo de MS à bancada federal, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concluiu há alguns anos a primeira etapa desse projeto Integração Sul Fronteira, com a pavimentação da rodovia entre Sanga Puitã e Aral Moreira; uma extensão de 38,8 km; e precisa concluir o restante do projeto até o município de Mundo Novo. “O tempo de viagem entre as cidades será menor e o desenvolvimento socioeconômico de municípios da região será mais um dos benefícios garantidos, foi a justificativa que levou a bancada federal a aprovar o destino da emenda para esse projeto”, comentou o senador Nelsinho Trad.





O Projeto Sul-Fronteira, apresentado ao MDR, necessita de R$ 56,8 milhões para conclusão do trecho Coronel Sapucaia a Paranhos. Com essa liberação, vai faltar o pagamento de R$ 45,5 milhões. “Nós vamos nos empenhar para que esse valor seja liberado ainda em 2021”, destacou o senador Nelsinho Trad.





Reunião da bancada





Na próxima terça-feira, os oito deputados federais e os três senadores de Mato Grosso do Sul vão se reunir para conversar sobre a escolha do novo coordenador da bancada federal. O senador Nelsinho Trad adianta que houve encontro virtual na última quarta-feira do grupo com os cinco prefeitos dos municípios mais populosos do Estado e manifestou que a decisão deverá ser em consenso. “Estamos procurando o caminho do consenso, a bancada unida, Mato Grosso do Sul sai fortalecido”, afirma o senador Nelsinho Trad.





Até semana passada, o candidato ao cargo era o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Depois, a deputada federal Rose Modesto (PSDB) manifestou interesse e, na última reunião, a senadora Simone Tebet (MDB) se pronunciou com o desejo de assumir a coordenação. “Vamos conversar na terça e buscar o consenso por Mato Grosso do Sul”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





O trabalho em união em 2019 e 2020 asseguraram, segundo o coordenador da bancada federal, bons resultados. Ainda com balanço para ser concluído de sua gestão, o senador Nelsinho Trad tem na tabela a informação de que a bancada federal conquistou em 2019 o montante de R$ 94,2 milhões para Mato Grosso do Sul. Já, no ano passado, outros R$ 73,1 milhões. “Sem concluir os valores liberados pela bancada federal em 2021, já conseguimos R$ 167 milhões para o nosso Estado em dois anos. Isso foi a soma de parlamentares unidos”, afirmou o senador Nelsinho Trad.





