AQUIDAUANA| Vice-prefeito cumpre agenda em Campo Grande e destaca parceria com o Governo e o turismo da região

vice-prefeito de Aquidauana, Joaquim Passos

O vice-prefeito de Aquidauana, Joaquim Passos, cumpriu agenda nesta terça-feira (8) em Campo Grande. Segundo ele, o objetivo foi buscar melhorias para a cidade.





Joaquim exerce seu primeiro mandato como vice-prefeito ao lado do prefeito Odilon Ribeiro e o trabalho conjunto dos dois tem sido essencial para garantir o avanço da região.





Em visita à Capital ele destacou as principais ações da nova administração. Uma das metas é o desenvolvimento econômico, que está avançando e é alavancado pelo turismo, com destaque para a Estrada Parque, que segundo ele, se tornou a vitrine de Aquidauana.





O município, que é a entrada para o Pantanal, está localizado na rota turística de Mato Grosso do Sul e vem se destacando também pelo turismo de pesca praticado no Rio Aquidauana.





Além disso, no setor do comércio o Executivo Municipal tem feito parceiras com os comerciantes para incentivar a geração de emprego e renda e manter a economia em tempos de pandemia.





Outro ponto destacado por Joaquim e que deve colaborar significativamente para o desenvolvimento local é o asfaltamento da BR-262 entre Aquidauana e o Distrito de Agachi.





Sobre a parceria com o Governo do Estado o vice-prefeito enalteceu o programa Mais Social, que é concedido a famílias carentes e vem garantindo alimentação durante a pandemia. Joaquim destacou que o benefício atende inclusive os povos indígenas e comemorou a iniciativa, já que tem grande preocupação com essa população.





Para finalizar, disse que os investimentos realizados pelo Governo do Estado em Aquidauana são muito positivos e fruto de intensa articulação política com o executivo estadual.





DA REDAÇÃO