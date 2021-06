Aprovado o Projeto do deputado Herculano Borges, que declara de utilidade pública o Instituto Crescer

deputado Herculano Borges

Durante sessão plenária foi aprovado o Projeto de Lei 155/2021, de autoria do Deputado Herculano Borges que declara de Utilidade Pública o Instituto Crescer, com sede no município de Dourados.





As sociedades civis, associações e fundações que visam às finalidades assistenciais, educacionais, culturais, filantrópicas e de pesquisa científica possuem fim público e suas atividades, muitas vezes, chegam aonde o estado não alcança, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar da população.





O autor da matéria explica o motivo de conferir a Utilidade Pública Estadual ao Instituto Crescer. “A finalidade do Instituto Crescer é a promoção gratuita da educação, promovendo cursos e ações que beneficiem todas as pessoas de diversas faixas etárias e a promoção do desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza, aplicando projetos em áreas diversas beneficiando pessoas de diversas faixas etárias”, relatou Herculano Borges.





