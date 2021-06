Amarildo Cruz toma posse na Assembleia Legislativa na primeira sessão de junho

Deputado assume a cadeira do deputado José Almi, que faleceu vítima da covid-19 no dia 24 de maio

Amarildo Cruz retorna a Assembleia Legislativa nesta terça-feira (1º) durante a primeira sessão de junho ©REPRODUÇÃO

A primeira sessão de junho na Assembleia Legislativa foi marcada pela posse do suplente da bancada do PT, Amarildo Cruz. Ele assume a cadeira do deputado José Almi, conhecido como Cabo Almi, que faleceu no dia 24 de maio após complicações da covid-19.





Após os três dias de luto oficial do Poder Legislativo, a Casa de Leis retornou às atividades nesta terça-feira (1º) com nova formação. No discurso de posse, Amarildo destacou o desafio do peso do legado que será seu mandato.





"Nosso projeto era voltar em 2022. Hoje voltar é motivo de alegria, mas não tenho como externar a dificuldade desse momento de voltar dessa forma. Algo inimaginável. As últimas imagens que tenho do mandato anterior era da bancada do PT, onde estávamos com o deputado Cabo Almi. Tínhamos uma convivência diária e amizade de 24 anos", pontuou.





Segundo ele a responsabilidade será dobrada a partir de agora. "Tentarei fazer dois grandes mandatos para homenagear e honrar o espaço que era do Almi. Tenho consciência e humildade suficiente para saber o tamanho da minha responsabilidade daqui para frente", acrescentou.





Além de continuar com as bandeiras dos direitos humanos, combate ao racismo, intolerância LGBT, defesa dos humildes, do meio ambiente, serviço público, saúde, habitação, Amarildo disse que manterá a luta pelas bandearias de Almi.





"Vou assumir as bandeiras assumidas pelo deputado Cabo Almi. Continuarei a luta com mais motivação ainda, não só pela forma que assumi o mandato, mas pelo momento que o país passa."





Amarildo ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), pela acolhida na Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), onde ele atuou como chefe da Unidade de Educação Fiscal.





Por Gabriela Couto