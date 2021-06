ALEMS solicita ao Governo do Estado a inclusão das empresas de transporte escolar no plano de recuperação da economia

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançou um Plano de Recuperação Econômica para os setores impactados pela pandemia do covid-19 e a Categoria das Empresas de Transporte Escolar não foi incluída. Atendendo solicitação do setor que sofre muito com a suspensão das aulas presenciais nas escolares públicas e privadas, o Deputado Herculano Borges fez uma indicação em conjunto com os Deputados Neno Razuk e Paulo Corrêa, solicitando a retirada da obrigatoriedade do IPVA das empresas de transporte escolar em 2022.





“É muito importante para a classe que os veículos exclusivos para o uso em transporte escolar, sejam incluídos na isenção (do IPVA), uma vez que os mesmos são utilizados única e exclusivamente para este tipo de transporte. De acordo com o sindicato da categoria (Sintems), no transporte privado mais de cinquenta por cento das empresas já perderam seus veículos para bancos, ou precisaram vender para pagarem suas dívidas” esclareceu Herculano.Ao final, os 16 deputados presentes na sessão assinaram a indicação de forma conjunta.





ASSECOM