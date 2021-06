ALEMS| Prevista apreciação de quatro projetos de lei na sessão ordinária desta quinta-feira (10)

Encaminhado pelo Poder Executivo, o Projeto de Lei Complementar 2/2021 altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Estadual 95, de 26 de dezembro de 2001 - que dispõe sobre a organização da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) e o estatuto da carreira de seus membros. O objetivo é adequar o pagamento dos honorários sucumbenciais à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6169. A matéria conta com parecer favorável da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.