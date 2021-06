ALCINÓPOLIS| Secretaria de Saúde do Município estima que até final de agosto todo público alvo seja vacinado contra a Covid-19

Além do local de vacinação, os profissionais vacinaram à caráter, em clima de festa junina

A Secretaria Municipal de Saúde em Alcinópolis estima que até o final do mês de agosto todo público alvo seja vacinado contra a Covid-19. Somente no sábado (19), 105 pessoas foram vacinadas em clima de arraial. Além do local de vacinação, os profissionais vacinaram à caráter, em clima de festa junina.





"Estamos com quase 35% da população geral vacinada e quase metade do público alvo vacinado que são crianças acima de 12 anos", revelou o secretário de Saúde, João Neto.





Neste sábado, Alcinópolis iniciou a vacinação de pessoas com 43 anos ou mais e chegou também aos 41 anos ou mais sem comorbidades.

Além do local de vacinação estar em clima de arraial, os profissionais também vacinaram a população à caráter, em clima de festa junina. "Fizemos essa campanha em forma de arraial para trazer um pouco mais de alegria para as pessoas pelo momento que estamos passando e para incentivar as pessoas para irem vacinar", destacou João Neto.





