ALCINÓPOLIS I Secretaria Municipal de Assistência Social entrega a 10ª casa do Programa de Construção de Unidades Habitacionais “Construindo Sonhos”.

Nessa manhã (28/06), o Prefeito Municipal Dalmy Crisóstomo da Silva juntamente com o vice-prefeito, Valter Roniz e o Secretário Municipal de Assistência Social, Aloísio Martins, realizaram a entrega da 10ª casa do Programa de Construção de Unidades Habitacionais “Construindo Sonhos”.





A beneficiada foi Marilene de Oliveira Andrade, moradora da rua Américo Leite Pereira, nº 284, São Pedro, que emocionada agradeceu ao Prefeito Dalmy e a todos que a ajudaram realizar seu sonho da casa própria. A vereadora Isabel Silveira participou da cerimônia no ato representando o legislativo, e parabenizou o prefeito por sua gestão, e, felicitou Marilene pela conquista da casa própria.





O programa contemplou dez famílias, sendo esta a última casa da etapa a ser entregue. Ainda esse ano, mais famílias serão beneficiadas com suas casas, através do novo programa habitacional em parceria com a Agehab (agencia de habitação popular).





“É muito gratificante fazer parte dessa administração e ajudar a realizar o sonho de famílias de terem sua casa própria”. Ressaltou Aloísio Martins.





O Prefeito Dalmy agradeceu o empenho e o comprometimento dos envolvidos nessa conquista e reafirmou seu compromisso em lutar pela melhoria da qualidade de vida da população deste município, e, estará buscando mais recursos para realizar mais ações na área de habitação. Acrescentou ainda que na gestão 2017/2020 foram investidos mais de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em construções e reformas habitacionais de recursos próprios. Dalmy ressaltou ainda que estão abertas as inscrições para Reforma e Ampliação de casas, até o dia 23/07/2021, acrescentando que foram feitas alterações no regulamento, com o intuito de facilitar a participação de mais famílias, no projeto.





Além dos secretários municipais, a cerimônia contou com a presença dos vereadores, Isabel Silveira, Ângelo do Nicola, Evaldo Gomes Furtado, Onilza Matias, Helder Carneiro e Rosângela Garcia e dos membros do Conselho Municipal de Habitação.