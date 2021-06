Agora é Lei: Deputado Evander Vendramini homenageia Padre Pasquale Forin com nome de rodovia

Deputado Evander Vendramini

Foi sancionada hoje, 30, a Lei Estadual 5.678/2021, de autoria do deputado Evander Vendramini (Progressistas), que dá nome de Rodovia Pe. Pasquale Forin ao trecho da MS-433 que liga a Estação Ferroviária Albuquerque (no distrito de mesmo nome) ao Entroncamento da MS-432, no município de Corumbá. A Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado.





Padre Pasquale Forin foi pároco da Igreja Dom Bosco e atuou evangelizando crianças e adolescentes atendidos pela Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller (Cripam). O sacerdote dedicou-se ao trabalho missionário salesiano, transformando a realidade social nas áreas rural e municipal de Corumbá.





“Quem conheceu o Padre Paquale, sabia que ele era um homem acima da religião, de ser padre; um ser humano maravilhoso. Ao honrá-lo com essa lei, estamos também homenageando todos os sacerdotes salesianos que atuaram e ainda atuam em prol da sociedade menos favorecida de Corumbá e Ladário, bem como aqueles que de alguma forma conviveram com o padre. Essa homenagem é mais do que merecida”, destacou Evander.













Por: Adriana Viana