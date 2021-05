Vento frio e ar seco continuam predominando nesta sexta-feira em MS

Neblina registrada na quinta-feira em Campo Grande e diversos municípios do Estado ©FRANCISCO BRITTO

O frio se intensifica pela manhã no Mato Grosso do Sul e algumas regiões do Centro-Oeste do Brasil. Pela tarde, as temperaturas devem continuar agradáveis com breve elevação.





Uma área de alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera e que inibe a formação de nuvens de chuva contribui para a manutenção do tempo seco. Pancadas fracas e isoladas de chuva podem ocorrer na região da grande Dourados.





As condições pela manhã são de céu encoberto a nublado em grande parte do Estado, e há possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. Ao longo do dia o tempo abre e o sol aparece entre nuvens, especialmente nas regiões sul e leste.





A umidade relativa do ar pode variar entre 100% a 30% ao longo do dia no Estado, sendo a região sul a mais seca.





O frio deve ser mais intenso nesta sexta-feira com a mínima podendo registrar 10°C na região de fronteira, e a máxima pode chegar aos 28°C na região leste do Estado.





Na capital o tempo amanhece com muitas nuvens, e a tarde o Inmet indica sol entre poucas nuvens. O dia será mais frio que ontem com variação de temperaturas entre 16°C a 23°C.





De acordo com o meteorologista Nathálio Abraão, no final de semana de dia das mães haverá predomínio de sol com poucas nuvens. Já as temperaturas devem aumentar gradativamente enquanto a umidade relativa do ar estará em declínio.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, CPTEC/INPE e Somar)