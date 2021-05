Velório do deputado Cabo Almi começará às 14h30, no Memorial Park

deputado estadual Cabo Almi (PT)

Assessoria do deputado estadual Cabo Almi (PT) informou que velório e o sepultamento do parlamentar será hoje (25), das 14h30 às 16h30, no Cemitério Memorial Park, Rua Francisco dos Anjos, 422, Bairro Santa Branca, em Campo Grande.





Além disso, a família enlutada ressalta que será seguido as normas legais de biossegurança e, comunica que na Capela será permitida a presença de 20 pessoas no máximo de cada vez, obedecendo as regras do distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras.





Deputado estadual José Almi Pereira Moura, o Cabo Almi (PT), de 58 anos, morreu por complicações da covid-19 na noite de segunda-feira (24).





ASSECOM





