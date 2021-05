Vacinação de gestantes com AstraZeneca é suspensa em Mato Grosso do Sul

Gestantes podem se vacinar apenas com Coronavac ou Pfizer, segundo Anvisa

Após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Mato Grosso do Sul suspende imediatamente em todos os seus 79 municípios a vacinação de grávidas contra Covid-19 com doses da AstraZeneca/Oxford.





A Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse ao Correio do Estado que a vacinação está suspensa para gestantes com ou sem comorbidades. A medida não vale para puérperas.





A Anvisa fez o anúncio na noite desta segunda-feira (10) por meio de nota técnica. De acordo com a SES, nenhuma grávida apresentou reação adversa grave à AstraZeneca no Estado.





A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) garantiu que Campo Grande utiliza apenas doses da Pfizer para vacinar gestantes.





De acordo com a Anvisa, grávidas podem se vacinar apenas com doses da Coronvac ou Pfizer. A aplicação da primeira dose da Coronavac está suspensa em Mato Grosso do Sul por falta de doses.





É importante que grávidas se imunizem pois são consideradas do grupo de risco, de acordo com a SES.





Segundo a SESAU, 219 gestantes foram vacinadas com a Coronavac e 1.580 com a Pfizer em Campo Grande, até a manhã desta terça-feira (11).





O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, pede para que a população "vacine e não vacile".





“Além do processo de higiene, usar máscara, distanciamento social, a gente aponta mais uma coisa importante no processo de enfrentamento à Covid-19: a vacina”.





“Não dê espaço para aqueles que jogam no obscurantismo e nem para aqueles que querem voltar aos tempos das trevas. A vacina é uma grande conquista da ciência e da humanidade”, complementa.





Vacinômetro





plataforma disponibilizada pela SES divulga em tempo real a situação do processo de imunização em cada município do Estado.





As pessoas podem informar-se a respeito quantas doses foram aplicadas (dose 1 e dose 2); percentual de vacinados; percentual de imunizados; grupos que já receberam a vacina; entre outros.





Segundo dados da ferramenta, 840,913 doses já foram aplicadas no Estado e 21,72% da população sul-mato-grossense está vacinada.





Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de saúde das 27 unidades da federação.





Na Capital, 315.216 doses já foram aplicadas, sendo 238.246 da primeira e 76.970 da segunda. Com isso, 26,29% da população campo-grandense está vacinada.





Os dados são do vacinômetro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).