TRÊS LAGOAS| Treze servidores tomam posse para reforçar prefeitura no enfrentamento da Covid-19

Mais uma cerimônia de posse foi realizada ontem (12) pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), no auditório do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Centro de Referência de Assistência Social e Educacional – CRASE “Coração de Mãe”.





Treze servidores reforçam a equipe da Prefeitura de Três Lagoas para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. Dos novos empossados 11 foram lotados na Secretaria de Saúde e 02 na Assistência Social.





Na área da saúde foram empossados os seguintes cargos: psicólogo; cuidador plantonista; enfermeiro; auxiliar de saúde bucal; atendente de farmácia; técnico em enfermagem – plantonista/urgência e emergência e motorista socorrista – plantonista/urgência e emergência. Para área de assistência tomaram posse educador social e artesão.





De acordo com o secretário de Administração, Gilmar Araújo Tabone, mais de 700 pessoas assumiram vagas de concursos nesses quatro anos e quatro meses de gestão. “Com as posses temos a oportunidade de contar com novos profissionais neste momento difícil que passamos de pandemia. Precisamos de gente nova, com bastante força de vontade para mudar o que ouvimos muitas vezes, que servidor público não trabalha, precisamos mudar isso e mostrar que trabalhamos sim e fazemos a diferença”.





O vice-prefeito Paulo Salomão enfatizou que os servidores vão trabalhar não somente para Três Lagoas, mas também para Costa Leste e até o estado de São Paulo, o que demostra a importância do trabalho. “Por atendermos tantas pessoas de tantas realidades precisamos desenvolver um trabalho de excelência, precisamos trabalhar com humanização. Na maioria das vezes quando a pessoa nos procura ela já está fragilizada, precisamos ter esse cuidado com o ser humano”.





A secretaria de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho destacou que atualmente vivenciamos duas crises simultâneas: de saúde e outra econômica e social. “Nós precisamos de pessoas que venham com espírito de se doar e ajudar”.





Elaine Cristina Ferrari Furio, secretária de Saúde, desejou boas-vindas a todos e explanou da expectativa com os novos servidores. “É um dia muito importante para vocês e para nós, pois estamos ansiosos que vocês assumam e iniciem suas atividades, pois precisamos de vocês. Essa pandemia mostrou várias coisas para gente e principalmente que precisamos trabalhar em parcerias, que sozinhos nós não conseguimos trabalhar”.





Vidalvina Nantes de Souza veio da cidade de Campo Grande para assumir o cargo de psicóloga. “Tudo é muito novo, pois é a primeira vez que assumo um cargo efetivo, estou muito feliz”.





NOVAS CONVOCAÇÕES





A Secretaria de Administração informou que as últimas convocações buscaram atender a demanda da secretaria de saúde. Até o final da próxima semana haverá nova publicação, para substituir aqueles que não assumiram as vagas disponibilizadas.









ASSECOM