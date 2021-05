TRÊS LAGOAS| Sedia curso do Conselho Estadual de Trânsito, com participação de sete municípios

Nesta quinta e sexta-feira (20 e 21), Três Lagoas sedia o curso “Atualização de Legislação de Trânsito e Procedimentos Recursais”, promovido pelo Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso do Sul – CETRAN-MS em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas.





Destinado a gestores municipais de trânsito, agentes de trânsito e membros das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, o curso tem como objetivo capacitar e orientar esses profissionais sobre as recentes mudanças na legislação de trânsito, como também temas relacionados à operação e fiscalização de rotina.





Além dos representantes do município participam do evento as cidades de Selvíria; Paranaíba; Brasilândia; Água Clara; Santa Rita do Pardo; Inocência e Aparecida do Taboado.





O evento que acontece no CRASE Coração de Mãe conta com a participação da presidente do CETRAN - Regina Maria Duarte e os conselheiros Alandnir Cabral da Rocha, o Superintendente da PRF e conselheiro Luiz Alexandre Gomes da Silva.





O Diretor de Trânsito de Três Lagoas, Flávio Thomé que também é conselheiro do CETRAN, explica que houve reformulações nas equipes das cidades vizinhas, então o curso serve de base para os novos integrantes, "Três Lagoas é um polo da nossa região, em todos os aspectos. Servimos como polo para atrair esses municípios e capacitar suas equipes a respeito da legislação atual de trânsito”.





CIDADE MIRIM





Outro motivo da visita dos membros do CETRAN em Três Lagoas é por conta da Cidade Mirim para Educação no Trânsito, escola de governo do município que visa reforçar a educação no trânsito para crianças e adolescentes, o local proporciona infraestrutura ideal para organização de cursos, campanhas e ações voltadas ao assunto.





Três Lagoas é a única cidade do estado que possui uma escola do governo deste tipo. A unidade cumpre a determinação estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, estabelecendo que os municípios implantem dispositivos como este destinado à educação no trânsito.





ASSECOM