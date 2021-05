TRÊS LAGOAS| Número de mortes em acidentes de trânsito cai 57% no primeiro quadrimestre de 2021, no Município

Dados divulgados pela Diretoria Municipal de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) apontam uma queda de 57% no número de acidentes com mortes no trânsito de Três Lagoas no primeiro quadrimestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado.



De acordo com o levantamento, o município registrou nos quatro primeiros meses deste ano, três casos de acidentes com morte, enquanto em 2020 foram contabilizados sete óbitos, em 2019 o índice foi de 8 casos.

Três Lagoas fechou o ano de 2020 com nove mortes, uma queda de 35%, em relação a 2019 com 14 vítimas.

A redução de óbitos segue os mesmos índices apresentados pela central de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, quanto aos números de atendimentos do órgão em acidentes de trânsito sem mortes, em 2020 foram contabilizados 813 atendimentos, enquanto em 2019 foram 963, queda de 15%.

Para o diretor de Trânsito, Flávio Thomé, entre os fatores que justificam a queda no número de óbitos estão a pandemia que diminuiu a atividade econômica e estabeleceu o toque de recolher, além do reforço de agentes de trânsito nas ruas da cidade.

Atualmente, o município conta com aumento no efetivo da equipe de trabalho, neste ano, mais seis profissionais estão percorrendo as ruas três-lagoenses com objetivo de inibir abusos, evitar acidentes e tornar o trânsito mais seguro.

MAIO AMARELO

Neste mês é celebrado o “Maio Amarelo”, destinado à prudência ao trânsito, a proposta é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos em acidentes, neste ano o tema nacional da campanha é “Respeito e Responsabilidade. Pratique no trânsito”.

A prefeitura de Três Lagoas realiza durante esse mês várias ações em alusão à data, entre as ações a Diretoria de Trânsito da PMTL promove hoje (13) a live “Movimento Maio Amarelo” – às 9h30, com transmissão nas redes sociais do Departamento.

ASSECOM

***