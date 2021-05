TRÊS LAGOAS| Novos trechos do Jardim Morumbi vão receber drenagem e pavimentação

Dando sequência às obras de infraestrutura do Jardim Morumbi, novos trechos do bairro serão contemplados com mais drenagem, recapeamento e pavimentação, essas melhorias visam solucionar um dos principais gargalos da região, relacionados à infraestrutura.





Serão contemplados os trechos das ruas: Rua Elmano Soares; Rua Joaquim T. da Silva; Rua Demétrio Lacerda Ramos; Rua Aniceto Antônio Abrão; Rua Manoel José De Lima; Rua Maria Idalina Lopes e Rua Luiz Mancini.





A nova etapa abrange a extensão de 1.991,66 metros de pavimentação, contando com 3.309,90 metros de meio-fio com sarjeta, direcionando escoamento superficial para 507,00 metros de galeria de águas pluviais.





De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - SEINTRA, foram iniciados os serviços de terraplanagem em alguns trechos, a previsão é que na próxima semana seja executada a drenagem.





As ações da SEINTRA fazem parte do projeto de Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais que acontece em diversos bairros do município atualmente.





ASSECOM