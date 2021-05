TRÊS LAGOAS| MAIO LARANJA - Campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes será totalmente virtual neste ano

Dia 18 de maio é oficialmente o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio do Departamento de Proteção Social Especial e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) juntamente com a Rede de Garantia de Direitos estará lançando “Campanha Maio Laranja” nesta data.





Devido à pandemia COVID-19, neste ano a campanha será realizada totalmente virtual com abertura e divulgação de vídeos informativos, lives e materiais ilustrativos alertando para o problema que, infelizmente, é uma realidade em várias famílias.





Conforme o diretor de Proteção Social Básica, Luís Fernando Tondeli Fochi, a proposta da Secretaria Municipal de Assistência Social é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual nesta fase tão importante do desenvolvimento.





Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, durante o mês, materiais informativos sobre o Maio Laranja serão inseridos no planejamento pedagógico da Rede Municipal de Ensino, com objetivo de alcançar alunos e famílias três-lagoenses, além de esclarecer o que classifica abuso e exploração sexual da criança e adolescente.





A campanha digital será disponibilizada nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal pelo Instagram, Facebook e Whatsapp e contará com a parceria de digital influencers do Município e parceiros do CREAS.





ASSECOM