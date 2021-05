TRÊS LAGOAS| Fake News - Prefeitura não abriu processo seletivo para o CRAS

A prefeitura de Três Lagoas comunica que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais referente à abertura de processo seletivo para contratação de novos funcionários para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município.





Na publicação, que não cita o nome do município, porém circula em um grupo de vendas de Três Lagoas e região, são divulgadas aproximadamente 80 vagas para nível fundamental, médio, técnico, superior e jovem aprendiz com salários de até R$2.712,00. Os interessados são orientados a comentar a postagem, para sanar dúvidas, além de entrar no site, por meio de um link.





O diretor de Tecnologia da Informação da PMTL, Alex Silva, orienta que entrar em um link deste tipo, pode ser uma armadilha para "pegar" seus dados, clonar seu celular, ter acesso ao seu computador, entre outros danos. “Nunca esqueça de verificar a fonte, o contexto da informação, o link e quem envia. Para evitar assim, possíveis prejuízos financeiros e sociais”, explicou Alex.





Todas ações, projetos, programas e informações relacionadas a administração municipal são veiculadas nas mídias oficiais, no Portal Oficial do Município pelo www.treslagoas.ms.gov.br





ASSECOM