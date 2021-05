TRÊS LAGOAS| COMUNICADO: Ação de Imunização desta quarta-feira (12) contra COVID-19 na Clínica da Mulher é suspensa

Gestantes que possuem comorbidades com laudo podem procurar a Central de Imunização

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informa que estão suspensas a ação de vacinação contra a COVID-19 planejada para amanhã, quarta-feira (12), na Clínica da Mulher com as gestantes e puérperas com mais de 18 anos de idade.





A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, informou, no entanto, que as gestantes que possuem comorbidades com laudo do obstetra serão vacinadas e devem procurar a Central de Humanização que está funcionando na Biblioteca Municipal “Rosário Congro”.





A Secretaria de Saúde de Três Lagoas recebeu o comunicado do Plano Nacional de Imunização - PNI na noite desta terça-feira informando que a suspensão é em atendimento a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, juntamente com o PNI que interrompeu temporariamente a vacinação de gestantes e puérperas com as vacinas COVID-19 AstraZeneca/Oxford.





Em relação ao cumprimento do esquema vacinal para as gestantes que já foram vacinadas com a primeira dose, orientações detalhadas serão emitidas em nota técnica pelo Programa Nacional de Imunizações.





A Central de Imunização está localizada na Biblioteca Municipal, Rua Alexandre Costa, 241.





