TRÊS LAGOAS| Com recebimento de mais 330 doses da marca Pfizer, Saúde do Município volta a vacinar obesos mórbidos e gestante com comorbidades nesta terça-feira (18)

Com o recebimento de mais 330 doses da marca Pfizer, por meio do Ministério da Saúde e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Três Lagoas, dará continuidade, nesta terça-feira (18) na vacinação com a 1ª dose em pessoas com obesidade mórbida com mais de 18 anos de idade e gestante com comorbidades.





OBESOS





Para se vacinar, a pessoa deve ter mais de 18 anos de idade, IMC maior que 40kg/m² – Grau III/IV e comparecer nesta terça-feira (18) das 8h às 12h na Central de Imunização que passa a funcionar no prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro localizado a Rua Alexandre Costa, 241 – Centro (Circular da Lagoa Maior).





Caso a pessoa já tenha um laudo médico que comprove a obesidade mórbida, a recomendação é levar no dia da vacinação. Do contrário, a SMS vai disponibilizar três nutricionistas no local da vacinação para fazer as medições e constatação da comorbidade.





GESTANTES





Também nesta terça-feira (18), será dada continuidade na vacinação de gestantes de alto risco, sejam aquelas acompanhadas pela Rede SUS ou pela Rede Privada de Saúde. A imunização será das 8h às 11h na Central de Imunização que passa a funcionar no prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro localizado a Rua Alexandre Costa, 241 – Centro (Circular da Lagoa Maior).





Importante destacar que, apenas mulheres que se enquadram na lista de comorbidades abaixo é que poderão serem imunizadas contra a doença:





– Pré-eclâmpsia





– Hipertensão / Cardiopatia





– Diabetes mellitus gestacional





– Hepatite B e C na gestação





– HIV





– Hipertireoidismo / Hipotireoidismo





– Epilepsia





– Anemia falciforme





– Talassemia





– Trombofilia





– Obesidade grau I, II ou III





LAUDO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO PARA GESTANTES





Além disso, o grupo de gestante de alto risco deve ficar atento, pois somente serão vacinadas aquelas que, além de se enquadrarem nas comorbidades citadas acima, entreguem um laudo que comprove a doença e a autorização médica para tomar a vacina.





