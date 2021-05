CHAPADÃO DO SUL| 3º Festival Gastronômico e Semana do Consumidor vão movimentar Chapadão do Sul entre os dias 07 a 12 de junho

Os dias 7 a 12 de junho serão marcados de muitas promoções, oportunidades e inovações em Chapadão do Sul. Tudo isso porque vão ser realizados duas importantes ações que vão beneficiar os empresários e a população sul-chapadense. Trata-se do 3º Festival Gastronômico de Chapadão do Sul – Edição de Inverno e a Semana do Consumidor. As duas ações ocorrem simultaneamente e em parceria.





O 3º Festival Gastronômico de Chapadão do Sul ocorrerá entre os dias 07 a 12 de junho, onde o objetivo é fomentar os restaurantes, lanchonetes e similares, divulgando a culinária existente em nosso município. Assim, durante a semana serão diversos pratos em promoções exclusivas.





Já a Semana do Consumidor em Chapadão do Sul também ocorrerá entre os 07 a 12 de junho, onde o objetivo é fomentar o negócio local, onde mais de 80 empresas se comprometeram em trazer ofertas exclusivas para essa semana que irão beneficiar a população com promoções em todos os segmentos.





As duas ações serão finalizadas na grande Live que acontece no dia 12 de junho, dia dos namorados, que começará às 18h e seguirá até as 22h (MS). Durante a Live, que será transmitida no Facebook e Youtube da Prefeitura de Chapadão do Sul, terá show de nível estadual com Chicão Castro e também com o cantor sul-chapadense Guto Tomaz, sorteio de prêmios que vão de vale-compras, jantar romântico até R$ 1 mil em dinheiro.





O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, ressalta o convite a população. “Os nossos comerciantes vão oferecer promoções inigualáveis, fora do que é praticado normalmente. Vamos participar, vamos fazer nossa economia girar e o dinheiro circular em nossa cidade, aproveitando as promoções. Já o Festival Gastronômico foi sucesso em suas duas primeiras edições e com a participação da população esta terceira será ainda melhor”, finaliza.





As ações são uma realização da Prefeitura de Chapadão do Sul, SEDEMA, ACE e Câmara de Vereadores, com o apoio do SEBRAE-MS, M2B e Aiq Fome.





Não fique de fora desta. Apoio o comércio local, aproveite as promoções e assista a Live!





ASSECOM