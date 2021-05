Tempo firme pode dar lugar a chuva e ventos fortes no fim de semana

Nos próximos dias o tempo volta a mudar sobre a região Centro-Oeste do País, devido a áreas de instabilidade no alto da atmosfera combinadas a um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.





A meteorologia indica possibilidade de chuva com trovoadas no sul de Mato Grosso do Sul. Outro destaque do tempo no Estado devem ser os ventos que ganham força e podem ultrapassar os 50km/h.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de tempestade, com acumulados de chuva entre 30 a 100 milímetros, ventos entre 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso é válido para esta sexta-feira (21) e abrange 41 municípios das regiões sudoeste, leste, centro-norte e pantaneira.





De modo geral, Mato Grosso do Sul terá variação de céu parcialmente nublado a nublado ao longo do dia e há possibilidade de chuvas isoladas a partir da noite para a região sul.





Neste dia, os níveis de umidade relativa do ar continuam baixos com variação estimada entre 60% a 20% ao longo do dia.





As temperaturas seguirão registrando grande amplitude térmica e podem marcar mínima de 15°C para o centro-norte do estado e 36°C na região pantaneira.





Campo Grande terá uma sexta-feira de tempo firme com sol e temperaturas entre 21°C a 32°C.





A chuva prevista para o sábado (22) e também para o domingo (23) devem amenizar as temperaturas. Segundo o meteorologista Nathálio Abraão na segunda-feira (24) Ponta Porã pode registrar 11°C, e a capital 13°C. Mas a tendência é que volte a esquentar a partir de quarta-feira (26).





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações do Inmet, Somar Meteorologia e Climatempo)