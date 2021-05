Suspeito de golpes em comércios é preso e diz que intenção era fazer mais 'compras' em outro estado

Ele usava cartões de crédito falsos e foi flagrado no momento em que iria pegar uma corrente e um pingente avaliados em quase R$ 10 mil.

Um homem de 28 anos foi preso terça-feira (18), em Campo Grande, suspeito de aplicar golpes em comércios de Campo Grande. Ele usava cartões de créditos falsos e disse que a intenção era ir para outro estado fazer mais 'compras'.





Ele começou a ser investigado após aplicar um golpe de pouco mais de R$ 6 mil em uma loja de joias e bijuterias. Policiais avisaram outros comerciantes sobre o caso e um deles reconheceu que poderia ser mais uma vítima quando recebeu a ligação do suposto cliente.





A comerciante forneceu fotos de joias, conforme pedido pelo cliente, passou o cartão de crédito via online para pagamento de quase R$ 10 mil por uma corrente e um pingente em ouro e combinou o dia para que ele fosse buscar.





Quando o homem chegou na loja foi abordado por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos (Derf). Foi verificado que o cartão que ele havia utilizado para compra era falso e que ele também havia aplicado o mesmo golpe em outra loja.





Diante do flagrante, o suspeito contou que já havia sido preso em Goiás pela prática do mesmo crime e que já estava com viagem marcada para outro estado, com a intenção de aplicar o mesmo golpe. Falou ainda que comprava dados pessoais em São Paulo para fazer os cartões.





O homem foi autuado por tentativa de estelionato, sendo arbitrada fiança de R$ 33 mil para ser solto. Como não pagou, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (19), sendo decretada a prisão preventiva.