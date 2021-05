"Só quero ficar em silêncio", diz pai de jovem morta atropelada pelo namorado

Famílias estão na Deam e no IMOL aguardando novidades sobre investigações do acidente

Mariana tinha 19 anos e morreu atropelada pelo namorado ©Reprodução/Facebook

A família de Mariana Vitória Vieira Lima, de 19 anos, morta atropelada pelo namorado Rafael de Souza, 19 anos, aguarda no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) a liberação do corpo da jovem. Mariana morreu na madrugada deste sábado (15), na Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Pai da jovem, muito abalado, aguardando liberação do corpo no IMOL ©Kisie Ainoã

"Nesse momento de dor eu só quero ficar em silêncio", diz Hamilton Brandão Lima, pai da jovem. Além do pai, estão no local a mãe de Mariana, uma tia e outros familiares e amigos. Muito abalados com a morte da jovem, nenhum deles quis conversar com a reportagem do site Campo Grande News.





Conforme apurado, Mariana é natural de Amambai, cidade distante 360 km da Capital, e morava em Campo Grande junto com a mãe, o padrasto e os irmãos, na região da Vila Adelina, ela é universitária.

Familiares de Rafael aguardam para falar com jovem preso na Deam ©Mariana Rodrigues

Enquanto isso, na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a família de Rafael de Souza, acompanhada de três advogados, aguarda para falar com o jovem, que foi preso em flagrante por feminicídio e por dirigir embriagado.





Também abalados com a situação, nem a família e nem os advogados aceitaram conversar com a reportagem do Campo Grande News.





Delegada responsável pela investigação, Joilce Ramos, informou à imprensa que ainda estão sendo realizadas diligências para conclusão do caso e, ao final do dia, todas as informações sobre a morte da jovem devem ser repassadas em coletiva.

Mariana foi atropelada na Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo ©Kisie Ainoã













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Oshiro, Ana Beatriz Rodrigues e Mariana Rodrigues