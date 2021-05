Senadora Soraya Thronicke assume vice-liderança do Governo no Congresso Nacional

senadora Soraya Thronicke (PSL-MS)

Nesta quinta-feira (06), a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) assumiu a vice-liderança do Governo no Congresso Nacional, com a indicação que veio em um momento fundamental para política nacional. Considerada uma das principais apoiadoras da base governista, a parlamentar irá assumir um papel estratégico para o Palácio do Planalto na aprovação de matérias importantes que foram promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro.





Desde que assumiu o mandato, em 2019, a senadora Soraya Thronicke tem sido uma das principais vozes do Governo no Senado Federal, ajudando na articulação e aprovação de temas como as reformas, liberalismo econômico, flexibilização do porte e posse de armas de fogo, e pautas conservadoras. Como vice-líder do Governo no Congresso, seu papel será ajudar a intermediar a relação entre o Executivo e o Parlamento, por meio da articulação com as lideranças partidárias para manter a governabilidade.





“As pautas que nos elegeram, o presidente Bolsonaro e eu, são a mesmas e sempre me mantive fiel a elas, pois são demandas da população brasileira. Muitas vezes recebemos algumas críticas porque as pessoas não sabem tudo que se passa nos bastidores do poder, então acabam acreditando em falácias disseminadas com o intuito de enfraquecer os adversários políticos. Mas basta pesquisar sobre a minha atuação e as minhas votações, que sempre foram coerentes com as bandeiras que nos elegeram. Jamais desviaria do meu compromisso com as pessoas que confiaram seus votos a mim”, afirma a parlamentar.





Após assumir a vice-liderança do Governo no Congresso Nacional, a senadora Soraya Thronicke reforça o time composto pelos senadores Jorginho Mello (PL/SC), Flávio Bolsonaro (Republicanos/ RJ), Marcio Bittar (MDB/AC), Sérgio Petecão (PSD/AC), e Marcos Rogério (DEM/RO), sob a liderança do senador Eduardo Gomes (MDB/TO). Também fazem parte do grupo nove deputados federais.





ASSECOM