Senador Nelsinho Trad viabiliza R$ 229,8 milhões para Hidrovia do Paraguai

O parlamentar sul-mato-grossense recebeu a confirmação do ministro da Infraestrutura, que assinou os contratos de dois terminais privados em Cor​umbá e Porto Murtinho

Mato Grosso do Sul será contemplado com R$ 229,8 milhões em investimentos nos próximos anos pelo Ministério da Infraestrutura. O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) recebeu o comunicado do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que assinou ontem os contratos de arrendamento e autorização de exploração pela iniciativa privada para possibilitar o investimento de R$ 935,2 milhões em sete terminais portuários públicos e particulares em três regiões brasileiras. “Nós apresentamos o pedido da Hidrovia do Paraguai e fomos atendidos nesses contratos”, informou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o Governo Federal, em Mato Grosso do Sul, serão dois terminais privados: Paraíso, em Corumbá (R$ 128,8 milhões) e Porto Murtinho, na cidade de mesmo nome (R$ 101 milhões). Eles estão inseridos na área de influência da rota de escoamento de exportação de granéis sólidos (vegetal e mineral) pelo sistema logístico do rio Paraguai, integrando-se à BR-262 e à Ferrovia Rumo-Malha Oeste.





À espera de mais recursos, o senador Nelsinho Trad vem batalhando também pela liberação de mais R$ 265 milhões do Ministério da Infraestruturua para obras em MS que estão sendo executadas pelo Dnit.





Entre elas, a manutenção, implantação e pavimentação das rodovias BRs 262, 267 e 419, importantes para Rota Bioceânica, o Anel Viário de Três Lagoas, a Travessia de Dourados e a obra do Macroanel Rodoviário de Campo Grande. “Vamos batalhar pela liberação desses recursos, valor extra (além dos recursos constantes no orçamento para 2021)”, explicou o senador Nelsinho Trad.

