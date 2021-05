Senador Nelsinho Trad recebe nota técnica do Ministério da Saúde que prevê vacina para todos os trabalhadores da Educação

O senador Nelsinho Trad recebeu, nesta sexta-feira (28), a nota técnica do Ministério da Saúde que define ordem de imunização de trabalhadores da Educação e libera a vacinação de não prioritários. Com esse documento emitido, profissionais de creches e pré-escolas deverão ser primeiros da fila e todos os que trabalham na Educação serão vacinados. “Em janeiro deste ano, o vereador professor Riverton (DEM) me procurou e apresentamos o pedido ao Ministério da Saúde e, hoje, os técnicos que nos atenderam me comunicaram sobre a nota técnica publicada”, comentou o senador.





De acordo com o senador Nelsinho Trad, no documento, estão previstos professores de creches e pré-escolas em primeiro lugar, depois do Ensino Fundamental, Médio e, por último, o Superior. “Serão contemplados os porteiros, as faxineiras, os administrativos, todos que trabalham na Educação entre 18 e 59 anos”, explicou o senador Nelsinho Trad.





Em Campo Grande, conforme informações do professor Riverton, os educadores de rede pública e particular já foram imunizados. “Mas, a partir desta atualização no Programa Nacional de Imunização, fica valendo para todos os municípios e trabalhadores. É uma conquista geral, considerando que a escola traz elevado risco de exposição e contaminação do vírus”, justificou.





ASSECOM