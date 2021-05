Senador Nelsinho Trad presta contas para região pantaneira

Em dois anos, o parlamentar conquistou a liberação de quase R$ 5 milhões para Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário

senador Nelsinho Trad (PSD/MS) ©DIVULGAÇÃO

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) prestou contas nesta noite, em live com o vereador de Corumbá, Chicão Vianna (PSD) -transmitida via Facebook-, sobre as medidas de prevenção contra incêndios no Pantanal e apresentou o quadro de investimentos de quase R$ 5 milhões recursos federais para região de Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário.





Segundo o senador Nelsinho Trad, foram liberados R$ 1,7 milhão do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Cidadania e da Saúde para obras de asfalto, praça e postos de saúde em Anastácio. “Para Aquidauana, R$ 1,2 milhão da Saúde e do MDR para Saúde e Infraestrutura”, comentou.

Já para o município de Miranda, de acordo com o senador Nelsinho Trad, vieram R$ 570 mil também do Ministério da Saúde e do MDR. Corumbá foi contemplada nesses últimos dois anos com R$ 1,2 milhão de reais. “Todos esses recursos para saúde de Corumbá, para reforma do centro de saúde da Ladeira, unidade de DST Aids, o centro de atendimento à mulher e no combate à covid”.





Ladário também recebeu R$ 100 mil do Ministério da Saúde nesta pandemia e tem a previsão de R$ 18,2 milhões de valores empenhados para construção da orla fluvial e pavimentação da região. “É uma obra que vai atender Ladário e Corumbá”, enfatizou o senador.





Pantanal





O senador Nelsinho Trad explicou sobre o trabalho da Comissão Temporária do Pantanal no Senado Federal. No ano passado, ele concluiu e apresentou o relatório com medidas de prevenção e proteção à região pantaneira. “O foco principal da comissão era analisar o projeto de lei apresentado pelo senador Wellington Fagundes conhecido como “Estatuto do Pantanal’. Como relator recebi aprimoramentos substantivos nas audiências públicas da Comissão. Mas esse projeto por mérito de iniciativa ficou sob elaboração do presidente da comissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT). De tal modo, a CTEPANTANAL voltou-se às recomendações técnicas e indicações, no intuito de concluir os trabalhos de modo efetivamente propositivo”, explicou.





No dia 10 de dezembro foi apresentado o PL 5482/2020 que “Disciplina a conservação e exploração sustentável do bioma Pantanal” de autoria do presidente daquela comissão, que tem como objetivo regulamentar o art. 225, § 4o da CF, que trata relativamente da preservação e uso de recursos naturais do Pantanal mato-grossense.





Diante das explicações, o vereador Chicão Vianna pediu ao senador Nelsinho Trad para recebê-lo amanhã em Brasília. “Eu e mais vereadores da região do Pantanal queremos tomar conhecimento sobre as ações da comissão e ter um diálogo com o senador do Mato Grosso Wellington Fagundes”, expôs o vereador.





O senador Nelsinho Trad reforçou mais uma vez que o seu gabinete está sempre de portas abertas e pronto para atender os municípios de Mato Grosso do Sul. “Vamos sim construir uma agenda produtiva, porque o Pantanal é Nosso”, destacou. ​





ASSECOM





***