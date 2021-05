Senador Nelsinho Trad libera R$ 357 mil para Dourados e mais de R$ 1 milhão para Três Lagoas

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), nesta semana, a liberação de quase R$ 1,3 milhão para obras de saneamento básico em Dourados e Três Lagoas e compra de equipamentos para recuperação e manutenção de vias rural e urbana em Três Lagoas.





A segunda maior cidade do estado, Dourados, recebeu R$ 357.841,37 para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de ligações da rede coletora. Para esse projeto, o senador Nelsinho Trad já conseguiu R$ 8 milhões desde o início do seu mandato. “Essas obras estão quase 80% delas prontas, investimento em saneamento representa economia na saúde pública”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





Outro município atendido pelo MDR foi Três Lagoas, com a liberação, primeiro, de R$ 28,3 mil para obras de esgotamento sanitário, que já recebeu R$ 6 milhões de investimentos nesse projeto nos últimos dois anos.





A Prefeitura de Três Lagoas foi ainda contemplada pelo MDR com recursos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) no valor de R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos para recuperação e manutenção de vias rural e urbana na cidade. “Essa é uma grande conquista para Três Lagoas, precisamos recapear nossas ruas e dar acesso nas estradas vicinais”, comentou o prefeito Ângelo Guerreiro.​





