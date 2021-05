Senador Nelsinho Trad consegue instalação de agência da Caixa para Costa Rica

Unidade será construída dentro do programa de expansão do banco

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) marcou ontem à noite um gol para o município de Costa Rica. Enquanto o time vencia o Comercial, o parlamentar sul-mato-grossense recebia do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a confirmação de que Costa Rica será contemplada com uma agência bancária.





Com 21 mil habitantes, Costa Rica conta hoje com três bancos no município. Atualmente, uma agência de instituição particular está sendo construída e, agora, vem a previsão dessa nova agência pública dentro do programa de expansão da Caixa.





De acordo com a assessoria da Caixa, outras seis agências serão instaladas em Mato Grosso do Sul, especializadas no agronegócio. Os municípios contemplados serão Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul.





Na quarta-feira, o senador Nelsinho Trad anunciou ao prefeito de Costa Rica, Delegado Cléverson, sobre a liberação de R$ 1,8 milhão para obras de esgotamento sanitário. Na ocasião, o prefeito reforçou que aguarda pela agência da Caixa que seria “um verdadeiro presente do senador Nelsinho Trad para Costa Rica”.





O senador divulgou a boa notícia já na noite seguinte. O prefeito mal tinha terminado de assistir à partida de futebol entre Costa Rica e Comercial e fez um vídeo de agradecimento. “Quando eu estive em Brasília, o senhor fez muito mais do que simplesmente ligar para o presidente da Caixa, o senhor agendou e foi conosco reivindicar a agência em Costa Rica. Quero deixar os meus agradecimentos”, gravou o prefeito.





O senador Nelsinho Trad respondeu com muito entusiasmo. “Parabéns, Costa Rica! Bora marcar juntos mais gols!”​





ASSECOM