Senador Nelsinho Trad comemora a soltura do ex-motorista de jogador na Rússia

Parlamentar sul-mato-grossense fez parte da missão especial a Moscou, no ano passado, e entregou pessoalmente a carta do presidente Bolsonaro, com pedido de liberdade do brasileiro Robson, ao presidente Putin

O senador de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad, comemorou neste domingo a soltura do motorista Robson Nascimento de Oliveira, ex-motorista dos familiares do volante Fernando que jogava no Spartak Moscou. Pela manhã, o parlamentar recebeu o comunicado do embaixador brasileiro, Tovar Nunes, na Rússia, de que o brasileiro já se encontrava solto, abrigado pela embaixada e deverá chegar ao Brasil na quinta-feira. “Fiquei muito feliz pelo êxito da missão que fiz parte em outubro do ano passado”, comentou.





Acompanhado da embaixadora Márcia Doner e do ministro Pedro Terra (diretor do Departamento da Rússia e Ásia Central), o senador Nelsinho Trad viajou do Brasil a Moscou e entregou pessoalmente a carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, pedindo a liberdade do brasileiro.

Robson foi preso em março de 2019 ao desembarcar na Rússia, portando um remédio proibido naquele país, o Mytedom 10mg (cloridrato de metadona). “Ele levava medicação a pedido do sogro do jogador. Após esse episódio, solicitei às companhias aéreas que façam a declaração dos produtos proibidos nos países de destino”, recordou o senador Nelsinho Trad.





Após dois anos e um mês, segundo o senador Nelsinho Trad, a Justiça foi feita para o motorista Robson. O presidente Bolsonaro inclusive gravou um vídeo de agradecimento ao governo da Rússia e aos integrantes da missão, parlamentares e autoridades envolvidos e à Embaixada Brasileira naquele país. “Contamos muito com o embaixador Tovar e sua esposa embaixatriz Guadalupe que foram muito receptivos e nos deram todo o apoio em Moscou”, lembrou o senador Nelsinho.





Segundo o parlamentar sul-mato-grossense, ele se envolveu no caso Robson a pedido do colega senador Flávio Bolsonaro. “Flávio me demandou sobre o assunto, na época como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e eu fico muito grato ao presidente Bolsonaro pela confiança. Agora, tenho a felicidade de ver a família de Robson aliviada”, disse.

