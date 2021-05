Semana começa com 612 vagas de empregos e tem oportunidade para publicitário

São várias chances para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho

Fila de candidatos na frente da Funsat de Campo Grande ©Henrique Kawaminami

Segunda-feira (24) começa com 612 vagas de emprego oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande. São várias oportunidades para diversas áreas de atuação e tem oportunidade até para publicitário.





Essas são as oportunidades para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. Tem vagas também para mecânico, borracheiro, açougueiro, apontador de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha, copeiro hospitalar, costureiro de máquina industrial entre outros.

Ainda tem vagas destinadas à pessoas com deficiência e as oportunidades são para atuar como operador de vendas, operador de telemarketing, monitor de alunos e instrutor de informática.

Serviço

Clique aqui e confira todas as vagas. Os interessados podem se candidatar as vagas pelo celular, através do aplicativo Sine Fácil ou indo até a sede da Funsat que funciona das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585. -

Por Alana Portela

***