Sem previsão de chuva, terça-feira será de tempo firme e seco em todo Estado

Com poucas nuvens no céu, o sol vai brilhar forte em Mato Grosso do Sul. Nestas condições as temperaturas também ficam elevadas e a umidade do ar cai bastante ao longo do dia. Os principais institutos de meteorologia indicam tempo claro e pouca chance de chuva para o Estado nesta terça-feira (4).





O tempo seco se destaca com índices de umidade relativa do ar que podem atingir os 20% considerado nível de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, estão entre as recomendações essenciais para cuidar da saúde neste período de tempo seco.





Dia com grande amplitude térmica no Estado com as temperaturas podendo registrar mínima de 12°C, estimada para municípios da região sul, e máxima de 36°C para a região pantaneira.





Predomínio de sol também para Campo Grande, que pode registrar temperaturas entre 22°C a 32°C.





Por: Mireli Obando