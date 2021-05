Secretário de Obras de Alcinópolis, Thiago Carneiro morre aos 35 anos vítima de câncer

Thiago Carneiro deixa a esposa e uma filha de seis anos

Thiago Carneiro Pereira

Secretário de Obras em Alcinópolis, Thiago Carneiro Pereira, de 35 anos, morreu nesta terça-feira (25), vítima de câncer no fígado. Ele fazia tratamento em um hospital na cidade de São José do Rio Preto e não resistiu. Thiago deixa a esposa, Mariana Lívia e uma filha de seis anos.





"Ele descobriu o câncer no fígado no final do ano passado e já vinha passando por tratamento em um hospital particular de Rio Preto, mas a doença acabou se espalhando", lamentou o cunhado de Thiago, Cícero Souza.

Thiago e a esposa ©DIVULGAÇÃO

Uma perda não só para a família. Thiago será lembrado por toda equipe da Prefeitura de Alcinópolis, onde seguiu à frente da Secretaria de Obras por cerca de 3 anos. "O Thiago era nosso companheiro. Iniciou uma luta contra um câncer muito agressivo há mais de cinco meses. Ele teve momento de superação, mas infelizmente não resistiu", disse o prefeito Dalmy Crisóstomo.





Thiago Carneiro Pereira era microempresário, de família pioneira em Alcinópolis, proprietário do sacolão Econômico. Atuou por três anos a frente da Secretaria de Obras, onde deixou muitos amigos. "É uma perda enorme, não somente para a família, mas para o município de Alcinópolis, para o que ele representava para a gente, um amigo, um irmão que eu perdi", destacou Dalmy.





Segundo o prefeito, será organizado um cortejo na entrada da cidade durante a chegada do corpo. "Com colegas de serviço, com o maquinário dele, para fazer uma despedida digna que ele merece", finalizou. Ainda não há informações de quando o corpo será liberado e o transladado de São José do Rio Preto para Alcinópolis.









A equipe do MS Todo Dia também lamenta a morte do secretário, que sempre fez questão de ser receptivo e atencioso com a imprensa, concedendo entrevistas em eventos da Secretaria de Obras e outros.













FONTE: MS TODO DIA