RIBAS DO RIO PARDO| Secretaria de Saúde inicia hoje a vacinação de pessoas com comorbidades

A Secretaria de Saúde inicia nesta segunda-feira (3), a partir das 7h30min a vacinação das pessoas com comorbidades, que já estão agendadas pela Secretaria.





Para ser vacinado é preciso antes, fazer o Pré-cadastro na internet neste link O pré-cadastro permitirá que a Secretaria possua um levantamento de quantas pessoas necessitam ser vacinadas nessa etapa de vacinação.





Em caso de dificuldades, na realização do pré-cadastro o paciente deve entrar em contato pelo WhatsApp do Disk vacina no número: (67) 9 8453-9662.





A enfermeira coordenadora da imunização do Município, Juliana Medina, esclarece que "É importante explicar que para ir até o ginásio você deve estar com sua vacinação agendada, a Secretaria de Saúde está entrando em contato com as pessoas que realizaram o pré-cadastro, fazendo o agendamento, tendo como base os protocolos do Ministério da Saúde”.





As pessoas com 60 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose da vacina, podem comparecer ao Ginásio de Esportes sem a necessidade de agendamento para serem imunizadas.





Com relação ao grupo prioritário estão aguardando a segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan, esses devem aguardar, pois a vacina está em falta em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde e Governo Federal, a previsão de chegada é na primeira quinzena de maio.









