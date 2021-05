RIBAS DO RIO PARDO| Retomada da pavimentação asfáltica no final da avenida Nélson Lyrio

Financiamento por convênio com o Governo Federal, através do Ministério das Cidades, e contrapartida do Município, no trecho entre as Ruas Waldemar Francisco da Silva e Benjamin de Oliveira, da Avenida Nelson Lyrio está sendo realizada a drenagem e pavimentação asfáltica.





A pavimentação da avenida dará aos cidadãos maior trafegabilidade, segurança e autonomia do direito de ir e vir, e melhora a infraestrutura do Município que se vê em momento de expansão econômica.





O contrato sob nº 842823/2017/MC/CAIXA teve início de vigência no ano de 2017, com valor global de R $637.088,96, a contrapartida da prefeitura de Ribas do Rio Pardo foi de $52.088,96 deste valor, serão 6.390,29m² de asfalto, e até o momento foram concluídas 70,80% da obra, que está sendo realizada pela empresa contratada, Trento Soluções em Construções LTDA - EPP.





ASSECOM





