RIBAS DO RIO PARDO| Dia 10 de junho vence a primeira parcela do IPTU 2021

A Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo começou a entregar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021. O Contribuinte deve comparecer a Secretaria de Finanças no setor de arrecadação, ao lado do prédio da Prefeitura, para retirar o carnê. O horário de atendimento é das 7h às 17h.





Para quem optar pelo pagamento à vista, terá até o dia 10 de junho e haverá desconto de 20%. Quem preferir pagar parcelado e realizar o pagamento da primeira parcela em dia (10/06), terá 10% de desconto.





É importante lembrar que para quem tem débitos junto à Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, foi lançado em abril o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), um mecanismo da administração municipal que beneficia pessoas físicas e jurídicas com inscritos de dívida junto ao município.





Além do desconto de 100% em juros e multa no pagamento à vista, o contribuinte poderá parcelar suas dívidas em até 24 parcelas (90% de desconto de juros/multa), ou em até 36 parcelas (80% de desconto de juros/multa).





As parcelas precisa ter o valor mínimo de R$50,00 mensais para pessoas físicas e de R$100,00 mensais mínimo para pessoas jurídicas.





Mais informações sobre o IPTU 2021 podem ser obtidas através do telefone do Departamento de Finanças e Arrecadação 3238-3200.





ASSECOM