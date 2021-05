RIBAS DO RIO PARDO| Centro de Convivência de Idosos homenageia mães assistidas

Em entrega, idosas que são mães receberam caneca como lembrancinha

Na semana do Dia das Mães, o Centro dos Idosos realizou uma homenagem às idosas que são mães. Em entrega que acontece quinzenalmente, as idosas mães além do kit de frutas, atividades socioeducativas e informativas, também receberam como lembrancinha, uma caneca temática do Dia das Mães.





Durante a entrega, a felicidade e recepção de cada uma delas eram evidentes. Algumas recebiam a equipe com surpresa e convidavam para entrar, outras na expectativa de com a vacina acontecendo, receber uma notícia de que o Centro vai retornar com as atividades presenciais.

A equipe que realiza as entregas, composta por Lucy Duarte, Joséli Cristina e Varlene Rodrigues utilizou todas as medidas de biossegurança (máscara, protetor facial, roupa protetora, luvas, álcool em gel e distanciamento).





A técnica, Joséli Cristina fala sobre a dificuldade por conta da pandemia “quando a gente pergunta como eles estão à primeira reação deles é respirar fundo, pra ver o que eles vão pensar o que eles vão dizer, porque não está fácil pra eles. Aqui todo mundo se reunia, conversava, brincava, mas e em casa? Nem todo mundo está lá todo dia, toda hora. Não tem com quem conversar como interagir”.





A caneca foi entregue com direito a foto e um coração decorativo escrito “mãe, amor sem limites”. A aposentada Elizabeth Gondim, recebe com carinho as entregas “estou achando bom porque pelo menos vocês não se esqueceram de nós. A gente gosta. A gente não pode sair. Pra mim está sendo bom demais que o pessoal do grupo está lembrando nós”.





Já Dona Corina agradece a equipe “Obrigada pelas frutas, obrigada por vocês se lembrarem da gente e não esquecer. Tô feliz por vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que continue cuidando de nós. Vocês cuidam de nós com carinho. Eu agradeço de coração”.





Ao todo são cerca de 130 assistidos entre homens e mulheres. Cada um recebeu o kit de frutas, atividades socioeducativas e informativas sobre o Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, também comemorado este mês.





A equipe funcional do Centro de Convivência de Idosos Antônio Petruccelli dos Santos é composta por Lucy Duarte, Varlene Rodrigues, Joséli Cristina, Rita Sebastiana, Maria Rita, Ane Beatriz, Ingrid Fontana e Marlene Maria.





ASSECOM