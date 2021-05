R$240 mil: Deputado Neno Razuk apresenta emenda coletiva com Cel. David para “Projeto Materno-Fetal” que vai oferecer exames complexos e cirurgias uterinas em MS

Deputado Neno Razuk

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) fez uma emenda parlamentar coletiva junto com o deputado estadual Coronel David (sem partido) para realização do “Projeto Materno Fetal” da Santa Casa de Campo Grande. O valor total da emenda é de R$240 mil, sendo R$90 mil em emendas do deputado Neno e R$150 mil em emenda do deputado Coronel David. O projeto tem como objetivo salvar a vida de gestantes e fetos que venham a ter problemas intrauterinos.





“Por ser um hospital de referência, a Santa Casa pode atender as pessoas de todo o Estado. O deputado Coronel David me apresentou o projeto e fiquei sensibilizado com as possibilidades de salvar vidas, seja com cirurgias intrauterinas naquelas gestantes que precisam ou com o acompanhamento de gestações de alto risco. A emenda vai possibilitar a compra de aparelhos importantes para que o projeto se torne uma realidade”, destacou Razuk sobre o Projeto Materno-Fetal, que tem como proponente a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande.





De acordo com o projeto, que traz dados importantes sobre o atendimento hospitalar de um dos maiores hospitais do Centro-Oeste, serão oferecidos serviços especializados em medicina fetal, avaliação de malformações da coluna juntamente com equipe de neurocirurgia, avaliação de cardiopatias junto a equipe de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica.





“Essas cirurgias, muitas vezes só são realizadas fora do Estado, além de salvar vidas também haverá um retorno para o Poder Executivo no que tange a questão do TFD e as famílias continuarão em seu estado de origem, mais acolhidas e sendo atendidas de maneira mais humanizada”, lembrou Neno sobre o fato de muitos terem que contar com o tratamento fora do domicílio, que é um dos recursos estaduais para quem precisa buscar cirurgias em outros hospitais no Brasil.





Também será oferecido avaliação de malformações de abdome, sistema digestivo e urinário, exames de amniocentese, biópsia de vilosidades crônicas, cordocentese, exames de coagulação a laser em gestação gemelar, colocação de shunts cavitários intra-útero, ultrassonografias da mais simples até a com perfil biofísico fetal e ecodopplercardiograma fetal. “São exames com nomes técnicos, porém que num resumo, são exames que salvam vidas. E que serão oferecidos pelo SUS, usando tecnologia a serviço das famílias de Mato Grosso do Sul”, defendeu.





O colega de parlamento agradeceu ao apoio do petebista. “Desde o início quando recebi o projeto no gabinete, tive certeza que o deputado Neno ficaria sensibilizado a esta causa. É um projeto inovador e que vai fazer com que muitas mães e famílias tenham um atendimento digno e sejam acolhidas em um momento em que a única esperança delas de salvar um filho pode estar nesse projeto”, destacou David.





A indicação de emenda parlamentar coletiva será proposta ao Governo do Estado com recursos oriundos do Fundo de Investimentos Sociais de 2020.













ASSECOM