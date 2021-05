deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS)

Projeto prevê distribuição gratuita de absorventes para mulheres em MS – O autor da proposta, deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) afirma que em razão da dimensão territorial e do número elevado de mulheres em situação de vulnerabilidade, se faz necessária a distribuição como política pública de ‘Atenção à Saúde da Mulher’.





Para Luciana Terra, representante da ONG do RJ, Mini Gentilezas, em Campo Grande (MS), “é de extrema importância o projeto”. “Isso é muito importante. Trabalho com pessoas em condições de rua, mas isso se repete com as pessoas em vulnerabilidade que moram em barracos, em comunidade, que não tem dinheiro nem pro arroz e pro feijão e como é que vai ter pro absorvente?”.





A proposta de alteração da Lei Estadual 2.418, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de preservativo feminino pela Secretaria de Estado de Saúde, e dá outras providências é no sentido de estabelecer também a distribuição de "absorventes higiênicos". “A legislação em vigor já garante o acesso aos preservativos femininos gratuitamente. Solicitamos o apoio dos parlamentares para que a lei possa ser alterada e as mulheres beneficiadas. É um assunto muito importante”, diz Kemp.





ASSECOM