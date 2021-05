Primeira semana de maio terá dias secos e ensolarados em Mato Grosso do Sul

O tempo firme volta a predominar na região centro-oeste do País. Nos próximos dias não há previsão de chuva significativa nos estados da região, devido a um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias pelo Brasil, e elas devem ficar concentradas na região Sul.





Desse modo, a primeira semana de maio em Mato Grosso do Sul terá predomínio de sol, temperaturas em elevação e baixa umidade do ar. Na quinta-feira (6) há possibilidade de ligeira queda nas temperaturas nas regiões sudoeste e pantaneira.





Para esta segunda-feira (03) as condições de tempo estimadas para Mato Grosso do Sul são de céu claro a parcialmente nublado em todo Estado. Conforme o meteorologista Nathálio Abraão, neste início de semana não chove no Estado, exceto em Costa Rica, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.





O ar seco segue predominando e neste início de semana os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 90% a 20% ao longo do dia.





As temperaturas neste dia podem registrar mínima de 17°C para região sul e máxima de 34°C para os municípios da região pantaneira.





O sol aparece entre poucas nuvens durante todo dia na capital e as temperaturas podem variar entre 22°C a 32°C.





