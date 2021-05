PRF integrante de grupo de motociclistas morre após colidir moto em carro

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (30), a 20 km de Campo Grande, na saída para Três Lagoas

Motocicleta ficou totalmente destruída ©Marcos Maluf

O policial rodoviário aposentado Joílson Soares Xavier, integrante de um grupo de motociclistas, morreu na manhã deste domingo (30), na BR-262, a 20 km de Campo Grande, na saída para Três Lagoas.





Conforme apurado pela reportagem, o policial seguia numa Suzuki de alta cilindradas em comboio sentido Três Lagoas/Campo Grande, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma Mitsubishi Pajero, conduzida por um homem de 85 anos.





Ele reclamava de dores no corpo e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital da Unimed. A esposa dele, ocupante do carro, não ficou ferida. A colisão foi de frente e a motocicleta do policial ficou totalmente destruída.





Joílson morreu na hora. O óbito foi constatado pela equipe dos bombeiros. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para fazer os levantamentos de praxe. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) faz o controle do trânsito.

Bota que o policial usava ficou no pneu da frente da moto ©Marcos Maluf













