Polícia Civil atende pedido do deputado Evander Vendramini e vai destinar agentes e escrivães para Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) reuniu-se com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Adriano Garcia Geraldo, na Sede da PC-MS para tratar da segurança e policiamento nos municípios de Corumbá e Ladário. O encontro se deu no fim da tarde desta quinta-feira, 20.





Evander foi informado pelo delegado-geral que a Secretaria de Estado de Justiça de MS (Sejusp), por meio da Polícia Civil, vai reforçar o efetivo policial de Corumbá com o envio de quatro novos agentes investigadores e sete ou oito escrivães para se somar ao quadro existente no município fronteiriço.





“No ano passado, quando o Dr. Adriano ainda era adjunto no cargo, eu havia solicitado a ele o incremento de policiais para Corumbá e Ladário, que, por estarem na fronteira com a Bolívia, precisariam de mais agentes garantindo a segurança da população. Fico muito feliz por meu pedido ter sido atendido”, ressaltou o parlamentar.





Outra notícia que agradou o deputado foi a possibilidade de se construir um novo prédio da Polícia Civil em Corumbá. “O delegado-geral me informou que o prédio poderá abrigar não só a Delegacia Regional, como também a Delegacia da Mulher e o 1o Distrito, tornando-se um grande complexo da Polícia Civil em Corumbá”, afirmou.





De acordo com Evander, para que esse empreendimento se torne realidade, é preciso o apoio do Município, com a cedência de uma área para a construção do novo prédio. “A interlocução entre os poderes e as instituições é primordial para avançarmos na questão da segurança pública me Mato Grosso do Sul. E essa deve ser a visão de todos os gestores, legisladores e detentores de cargos públicos. A população corumbaense e ladarense não aguenta mais ver a violência aumentar a cada dia”, avaliou o parlamentar.





Por: Adriana Viana