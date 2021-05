Pedido do deputado Evander Vendramini para pavimentação da MS-432 é atendido pelo Governo do Estado

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas)

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou na última semana o início do processo de licitação para a pavimentação da Rodovia MS-432, no trecho de 12 quilômetros que liga Corumbá ao distrito de Albuquerque. Essa foi uma reivindicação do deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) feita em novembro passado quando encaminhou indicação ao Governo do Estado. A licitação será realizada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).





Na época, o parlamentar justificou que a população local sofre, sobretudo, no período chuvoso por causa da dificuldade de trafegar pela rodovia. “Essa é uma cobrança e necessidade que os moradores locais sempre me fazem. A estrada fica intransitável quando chove, o que acarretam acidentes de trânsito que poderiam ser evitados. É gratificante saber que o Governo estadual está ao nosso lado e da população, e atende as reivindicações que apresentamos”, destacou.





De acordo com o deputado, é preciso que haja planejamento rodoviário e investimentos na estruturação viária das estradas estaduais. Para isso, Evander sugere que a utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul). “O Fundersul prevê a aplicação em projetos, construção, manutenção, recuperação, melhoramento asfáltico de rodovias estaduais e de vias publicas urbanas, inclusive drenagem, bueiros, pontes, obras e serviços complementares”, explicou Evander.





Por: Adriana Viana