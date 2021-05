Pavimentação solicitada pelo deputado Gerson Claro pode beneficiar quatro municípios

O deputado estadual Gerson Claro (PP) está solicitando ao governo do Estado a pavimentação asfáltica da MS-455, no trecho que liga Campo Grande ao município de Rio Brilhante. Ao todo, são 155 quilômetros de extensão.





O expediente, aprovado hoje (26) no plenário da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel.





O parlamentar solicita ainda a destinação de recursos para realização de projeto técnico executivo, anterior à obra. Além de Rio Brilhante, as cidades de Sidrolândia, Campo Grande e Nova Alvorada do Sul também poderão ser beneficiadas com a pavimentação.





No trecho, há plantação de soja, eucalipto, cana de açúcar e pastagem, além da criação de gado em todos os municípios envolvidos.





Por conta de todas as atividades desenvolvidas na região, o fluxo de veículos é intenso.





“Com a pavimentação do trecho, será possível melhorar a infraestrutura, oferecer melhores condições para os produtores da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”, observou Gerson Claro.





Além do fomento às atividades rurais, a obra poderá facilitar o trânsito e oferecer mais segurança aos usuários.





Por: Fernanda Fortuna