Paranaíba e Inocência pedem pela regularização do Assentamento Serra

Senador Nelsinho Trad se reuniu com os prefeitos e vereadores dos dois municípios e informou que o projeto já foi encaminhado ao Incra

A regularização de títulos fundiários do Assentamento Serra, na divisa entre Paranaíba e Inocência, se tornou prioridade para os dois municípios. Na semana passada, o senador Nelsinho Trad atendeu os prefeitos de Paranaíba, Maycol Queiroz, e de Inocência, Toninho da Cofapi e informou que já encaminhou o projeto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.





Em reunião, os prefeitos comunicaram que um engenheiro agrônomo vai prestar consultoria e trabalhar, simultaneamente, com os técnicos das duas prefeituras. “Só esse trabalho vai poder informar com exatidão qual o valor dessa regularização no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quando estiver tudo certo, vai ser possível o Incra dar a titularidade da posse”, explicou o prefeito de Paranaíba.





A estimativa, por enquanto, é que esse processo custe R$ 15 mil reais por lote. Como são 130 lotes (40 em Inocência e 90 em Paranaíba), isso totalizaria R$ 1,9 milhão. Esse valor deverá ser repassado para a Prefeitura de Inocência, que será a mantenedora do projeto. Ela vai pagar as despesas do trabalho a campo, cartoriais, com levantamento ambiental e com o georreferenciamento, se necessário, caso o atual esteja defasado.





Além dos prefeitos, o vereador Ronan de Paranaíba, o ex-prefeito de Paranhos, Júlio de Souza, o assessor jurídico da prefeitura de Inocência, Paulo Mariano, o secretário de Agricultura de Paranaíba, Zé Carioca, Chefe de Gabinete de Paranaíba, Jane Paula, a secretária de Administração de Paranaíba, Adailda Lopes, o vice-prefeito de Inocência, Adair e o suplente de vereador de Inocência Hamilton, quem trouxe a demanda para o senador no ano passado, participaram dessa reunião.​





ASSECOM