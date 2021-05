NOTA PREMIADA| Dois sul-mato-grossenses acertam seis dezenas e dividirão prêmio

Sorteio foi realizado no sábado para quem incluiu CPF nas notas de compras de abril

Dois sul-mato-grossenses acertaram às seis dezenas e vão dividir o prêmio principal, de R$ 100 mil, do quarto sorteio de 2021 do Programa Nota MS Premiada, realizado no dia 29 de maio.





Sorteio das dezenas é feito pelo concurso da Mega-Sena, que teve as seguintes dezenas sorteadas: 12-14-17-18-19-22.





Cada acertador irá receber R$ 50 mil. As notas premiadas foram emitidas em Bela Vista e São Gabriel do Oeste.





Outros 348 consumidores acertaram a quina, que tem prêmio total de R$ 200 mil. Desta forma, cada contemplado vai levar para casa o equivalente a R$ 574,71.





Concorreram ao prêmio consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no mês de abril no comércio de todo o Mato Grosso do Sul.





A participação nos sorteios do programa, que está no segundo ano de vigência, é automática para todos que adicionaram o CPF no momento da compra.





A Lista com o CPF dos ganhadores é disponibilizada no site do programa após o sorteio.





A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas.





Para saber se foi o contemplado, basta digitar o CPF no campo indicado.





Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.





Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.





Prazo é de 90 dias e se o ganhador não fizer o cadastro em até cinco dias antes deste período ele perde o direito ao prêmio.





Para participar do Nota MS Premiada, basta o consumidor pedir para incluir o CPF na nota fiscal. Compras a partir de R$ 1 já podem participar do sorteio.





Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.





Calendário 2021





O Programa Nota MS Premiada terá 12 sorteios em 2021 para quem pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais de bens e mercadorias, começando em fevereiro e terminando em dezembro.





Sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal.





Ou seja, as notas emitidas em janeiro concorrem em fevereiro, as emitidas em fevereiro concorrem em março, e assim sucessivamente.





Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário, devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.





O consumidor pode acompanhar todo o processo, como as dezenas geradas, datas e conferir se foi contemplado pelo site do Nota MS Premiada





Confira o calendário de sorteios para 2021:





Calendário aponta o mês de emissão dos cupons e data do sorteio da Mega-Sena

Abril - 29/05/2021 (sábado) Maio - 30/06/2021 (quarta) Junho - 31/07/2021 (sábado) Julho - 28/08/2021 (sábado) Agosto - 29/09/2021 (quarta) Setembro - 30/10/2021 (sábado) Outubro - 27/11/2021 (sábado) Novembro - 29/12/2021 (quarta) Dezembro - 29/01/2022 (sábado)

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada ou ligar e enviar mensagens para o telefone (67) 3389-7801.









Por: Glaucea Vaccari