MP responde deputado Pedro Kemp e informa ação civil contra empresa denunciada por exalar mau cheiro insuportável no Dom Antônio

deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS)

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) recebeu denúncia de mau cheiro insuportável produzido pela empresa de fertilizantes Organoeste, situada na região do Dom Antônio e no dia 6 de abril deste ano e acionou o Ministério Público Estadual. Nesta terça-feira (13), o parlamentar recebeu o ofício do Ministério Público e foi informado que tramita ação civil contra a empresa de fertilizantes Organoeste – Campo Grande Fertilizantes Orgânicos, Indústria e Comércio Ltda. Assinou o documento encaminhado ao deputado Pedro Kemp a promotora Andréia Cristina Peres da Silva, da 34ª Promotoria de Justiça e Ação Civil Pública.





Com isso, o problema ambiental que atinge os moradores da região está sendo já investigado pelo Ministério Público. A região que sofre com o mau cheiro insuportável engloba a população do Los Angeles, Parque do Sol, Jardim Centenário , Morada do Sol, Colorado, Pênfigo e Conjunto Residencial José Teruel Filho. Kemp acionou também a Defensoria Pública, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana e à Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Secretaria Municipal de Saúde.





“Solicitamos medidas administrativas ou judiciais para que seja feito o controle da poluição ambiental atmosférica produzida pela emissão de gases provenientes do armazenamento e compostagem de resíduos de animais no local. Isso acarreta mau cheiro insuportável de carne em deteriorização e problemas de saúde para a população. As pessoas não conseguem dormir por causa do forte odor”. A região, que já enfrenta o mau cheiro decorrente do aterro sanitário – Unidade de Tratamento de Resíduos – passou a viver, segundo os moradores, “uma situação desesperadora com a instalação da usina de compostagem Organoeste”. De acordo com o documento apresentado pelo parlamentar, “o Lixão sempre esteve ali, mas não havia um cheiro tão forte assim. Depois da instalação da fábrica de fertilizantes, quando reviram o adubo, o cheiro fica mais forte”.









ASSECOM